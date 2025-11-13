Paard loopt op A20 na ongeluk met trailer

In Rotterdam heeft vandaag een ongeluk plaatsgevonden met een auto met daarachter een geladen paardentrailer. Daarbij is het paard uit de trailer ontsnapt. Vervolgens liep het paard los over de snelweg A20.

Na de melding rukten meerdere politie-eenheden uit en troffen het paard geschrokken aan. Volgens 112-correspondenten heeft het paard kort over de snelweg gelopen, waarna hij werd gevangen bij de afrit naar het Franciscus Gasthuis.

Schaafwonden

Over het ongeluk zelf is verder niets bekend. Los van een paar schaafwonden lijkt het paard in orde. Nadat het paard wat was gekalmeerd, werd hij weer in de trailer gezet.

