Paard ontsnapt uit rijdende combinatie op Duitse Autobahn

Op de Duitse A1 is donderdag in Landkreis Oldenburg bij Wildeshausen een paard uit een rijdende aanhanger ontsnapt. Het dier dat onderweg was naar een keuring kwam dwars door de achterwand naar buiten en belandde daardoor midden in het verkeer. Mede dankzij het optreden van een alerte vrachtwagenchauffeur kwam het paard er slechts met een paar schaafwonden vanaf.