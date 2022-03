Paard op hol en geblesseerd na aanval door hond in Beerze

Twee paarden van springamazone Anne-Liza Makkinga uit Beerze zijn dinsdag aangevallen door een husky en uit hun paddock gejaagd. Een paard hield lichte schaafwonden aan het voorval over, het andere paard kwam er slechter van af. Die kwam op de openbare weg terecht, kon pas na een uur gevangen worden en staat met ernstige verwondingen op een kliniek.

“Hij staat helaas in de kliniek aan het infuus met diverse verwondingen die er niet gunstig uit zien”, aldus Anne-Liza Makkinga in een bericht op sociale media dat massaal werd gedeeld.

Intimiderend

De hond hoorde bij een man en zijn zoon. “Ze gaven aan dat ze zoon de hond niet kon houden en dat het om een ongeluk ging. De hond had echter geen riem aan, dus deze liep waarschijnlijk gewoon los. Hij werd intimiderend toen ik zei dat dat goed kon zijn dat het een ongeluk is, maar ze natuurlijk wel verantwoordelijk zijn voor hun hond. Omdat onze prioriteit was om de paarden in veiligheid te brengen zijn ze ons toch ontkomen”, vervolgt Makkinga.

Niet bewust van impact

Inmiddels heeft Makkinga de eigenaren van de hond gevonden en gesproken. “Ze waren zich niet bewust van de impact die het heeft gehad en waren oprecht ontdaan. De situatie is uitgesproken en het gevoel van eventuele slechte wil is bij mij nu weg. Ik hoop dat dit een goede les is voor hondenbezitters om hun hond aangelijnd te houden. Het blijven dieren en de gevolgen kunnen groot zijn. Hopelijk heb ik binnenkort goed nieuws over het paard.”

