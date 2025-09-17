Paard overleden bij zwaar ongeluk op A18

Bij een ernstig ongeluk op de A18 bij Didam (provincie Gelderland) is vanmiddag een paard overleden. Het paard stond in een trailer die van een trekhaak schoot.

Het lijkt erop dat een busje achterop de paardentrailer is gebotst. Door de klap schoot de trailer los van de auto ervoor. Het busje eindigde in een sloot.

Hulp te laat

Het paard lag naderhand onder de trailer. Een vrachtwagenchauffeur die een heftruck bij zich had, heeft de aanhanger nog opgetild in een poging het paard te redden. Maar voor het paard kwam de hulp te laat.

Onderzoek naar toedracht

Alle inzittenden kwamen met de schrik vrij. De bestuurder van de auto en de eigenaar van het paard waren volgens een 112-verslaggever hevig geëmotioneerd. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.

Bron: Omroep Gelderland