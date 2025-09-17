Paard overleden bij zwaar ongeluk op A18

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Paard overleden bij zwaar ongeluk op A18 featured image
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Bij een ernstig ongeluk op de A18 bij Didam (provincie Gelderland) is vanmiddag een paard overleden. Het paard stond in een trailer die van een trekhaak schoot.

Door Ellen Liem

Het lijkt erop dat een busje achterop de paardentrailer is gebotst. Door de klap schoot de trailer los van de auto ervoor. Het busje eindigde in een sloot.

Hulp te laat

Het paard lag naderhand onder de trailer. Een vrachtwagenchauffeur die een heftruck bij zich had, heeft de aanhanger nog opgetild in een poging het paard te redden. Maar voor het paard kwam de hulp te laat.

Onderzoek naar toedracht

Alle inzittenden kwamen met de schrik vrij. De bestuurder van de auto en de eigenaar van het paard waren volgens een 112-verslaggever hevig geëmotioneerd. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.

Bron: Omroep Gelderland

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like