Paard overleden door aanrijding op A2

Op de A2 bij Culemborg is vannacht een paard doodgereden. Volgens verschillende nieuwssites reden meerdere voertuigen tegen het dier aan en het paard overleed direct aan zijn verwondingen.

Rick Helmink Door

Het ongeluk gebeurde rond de klok van 00.30 uur. Volgens verschillende media werd het paard eerst geraakt door een vrachtwagen en botste er vervolgens een personenauto tegenaan. Ook andere auto’s moesten uitwijken en raakten daardoor beschadigd, één auto sloeg over de kop. Geen van de bestuurders raakte gewond.

Het is niet duidelijk wie de eigenaar van het paard is of hoe het paard op de weg terechtkwam. Het paard raakte zo ernstig gewond dat het direct overleed.

Bron: NOS/RTL Nieuws






