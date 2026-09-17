Paard overleden na aanrijding met auto in Rotterdam

Een paard is woensdagavond overleden na een aanrijding met een auto op de Kralingse Plaslaan in Rotterdam. De bestuurster van de auto raakte bij het ongeval gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.
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Horses.nl/AD Bron:
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