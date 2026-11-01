Paard overleden na aanrijding met Nederlandse automobilist in Duitsland

Een Nederlandse automobilist is zondagochtend in het Duitse Neuenhaus in botsing gekomen met een paard. Het dier overleefde de aanrijding niet. De bestuurder raakte lichtgewond en zijn auto liep flinke schade op.

Het ongeval gebeurde rond 07.00 uur, toen de automobilist vanuit Neuenhaus richting Emlichheim reed. Volgens de eerste informatie van de politie waren twee paarden ontsnapt uit een stal. Een van de dieren kwam op de weg terecht en werd aangereden door een passerende auto. De bestuurder kon een botsing niet meer voorkomen. Het paard overleed ter plaatse.

Het tweede paard werd na het ongeval ongedeerd teruggevonden. De automobilist liep lichte verwondingen op en werd ter plaatse behandeld door hulpdiensten. Zijn auto was na de aanrijding niet meer rijdbaar en moest worden afgesleept.

Bron: 112Nederland/EMSvechtewelle