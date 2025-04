Paard overleden na ongeluk op A7

Afgelopen zaterdag heeft op de A7 een dramatisch ongeluk plaatsgevonden. Een paard lag zwaargewond en roerloos op de snelweg. Er kwamen hulpdiensten ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten en het paard werd ter plekke geëuthanaseerd.

Het ongeluk vond plaats net voor het tankstation Laerd, in de richting van Sneek. Op de locatie van het ongeluk stond een auto met paardentrailer, maar wat er precies gebeurd is, is niet bekend.

Bron: HvN