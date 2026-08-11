Paard overleden na ongeval met trailer op Belgische E40

Savannah Pieters
Paard overleden na ongeval met trailer op Belgische E40 featured image
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Op de Belgische E40 tussen Beernem en Aalter heeft maandagavond rond 23.15 uur een ongeval met een paardentrailer plaatsgevonden. Twee paarden wisten na het ongeval uit de trailer te ontsnappen en werden vervolgens aangereden.

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