Paard overleeft aanrijding niet, dader rijdt door

Langs de Nieuweweg in Kedichem is vanmiddag een amazone met haar paard van achteren aangereden door een automobilist. De merrie raakte bij deze aanrijding zodanig gewond dat er niets anders opzat dan zo snel mogelijk een dierenarts ter plaatse te helen om haar uit haar lijden te verlossen. De automobilist is er met grote snelheid vandoor gegaan na de aanrijding en liet de amazone, die zelf niet gewond is geraakt, met haar zwaar gewonde paard hulpeloos achter.

“Onze lieve Kiki is dood, haar hele been is verbrijzeld, door een hufter die met zeer hoge snelheid over de Nieuweweg om 15.15 u. vanmiddag in Kedichem reedt en Nini en Kiki van achteren heeft geramd”, liet de eigenaresse van het paard weten in een oproep op facebook aan getuigen om zich te melden. “De auto is een soort Caddy kleur wit. De hufter in kwestie in notabene doorgereden. Help Nita Kampinga, Nini en mij de dader te vinden.”

Kiki is ter plekke zo snel mogelijk door de dierenarts geëuthanaseerd om haar uit haar lijden te verlossen.

Klik hier voor de link naar het fb-bericht (met schokkende beelden)

Bron: Horses.nl