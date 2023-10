Paard overleeft aanrijding op N80 in Zepperen niet

Afgelopen nacht is in Zepperen een paard overleden nadat hij tegen een auto botste op de N80. De auto is vervolgens in de gracht beland, waarbij de bestuurder lichtgewond raakte.

Het dier liep samen met een ander paard over de weg. Twee automobilisten wisten de paarden nog te ontwijken, maar een derde bestuurder botste op één van de twee viervoeters. Het paard overleefde de botsing niet, het tweede paard is inmiddels gevonden. Hoe de dieren zijn ontsnapt is nog niet duidelijk.

Bron: VRT nws / Het Nieuwsblad