Paard overlijdt na aanrijding door bestelwagen

Bij een verkeersongeval in Moeskroen (België) is een paard om het leven gekomen. In het donker zag de bestuurder van een bestelwagen het dier niet. Hij kon niet meer remmen en raakte het paard met volle snelheid. Het paard belandde door de klap deels in de bestelwagen en was op slag dood.

Het ongeval gebeurde zondagochtend rond 5.30 uur op de Route de la Laine in Moeskroen. De bestuurder van de VW Caddy kon zichzelf uit zijn voertuig bevrijden. Hij bleef ongedeerd maar was wel in shock.

Bron: Belga