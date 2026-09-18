Paard overlijdt na ernstig incident in trailer bij Nunspeet

Een paard is vrijdagmiddag overleden na een ernstig incident in een paardentrailer op de carpoolplaats aan de Eperweg, nabij de afrit Epe/Nunspeet van de A28. Het dier sprong in de trailer over de voorstang en kwam daarbij vast te zitten. Het paard raakte in paniek en liep dusdanig ernstige verwondingen op dat het ter plaatse overleed.
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Media Bron: Horses.nl/Hulz
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