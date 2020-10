Paard overlijdt na nachtelijke aanrijding Groningen

Bij een verkeersongeluk op de Winschoterweg tussen Groningen en Waterhuizen is in de nacht van donderdag op vrijdag een paard om het leven gekomen. Dat meldt de politie. “Het ging om een aanrijding tussen een bestelbus en een paard”, vertelt politiewoordvoerder Paul Heidanus.

“Drie paarden waren door nog onbekende oorzaak losgebroken en op de Winschoterweg terecht gekomen. De bestuurder van de bestelbus heeft de dieren te laat in de smiezen gekregen.”

Dierenarts snel ter plaatse

Hulpdiensten waren volgens de politiewoordvoerder snel ter plaatse. Behalve de politie kwam ook een dierenarts. “Die heeft het paard onderzocht en heeft vervolgens besloten, aan de hand van de verwondingen, om het dier in te laten slapen.”

De bestuurder van de bestelbus raakte niet gewond. “Deze man is wel erg geschrokken, wat ook logisch is. De Winschoterweg is op die plek erg donker. Als je dan ineens zo’n aanrijding meemaakt, dan doet dat veel met je.”

Bron: Omroep Groningen / Horses.nl