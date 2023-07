Paard overlijdt na val in sloot in Oud-Alblas

Een paard is dinsdagavond 11 juli overleden na een val in de sloot. 'De eigenaresse reed met het paard over een pad langs de Heiweg toen ze door onbekende reden te water raakten. De viervoeter raakte in paniek en probeerde uit het water te komen. Het al wat oudere dier, dat nog herstellende was van een operatie, raakte in shock en overleed ter plaatse', schrijft zhzactueel.nl.

Alblasserdamsnieuws.nl bericht ook over het voorval en schrijft: ‘Er werd geprobeerd het paard uit de sloot te halen, maar dat lukte niet. Uiteindelijk werd de brandweer opgeroepen, maar intussen raakte het paard in shock en stierf ter plekke. Bij aankomst van de brandweer, konden de hulpverleners het dier niet meer redden. Het dier is door de brandweer uit het water gehaald. De plotselinge dood kwam bij de eigenaresse, die ongedeerd is gebleven, hard aan.’

Bron: zhzactueel.nl/Alblasserdamsnieuws.nl