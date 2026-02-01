Paard overlijdt na val op ruiterpad in Bergen

Zondagmiddag is een paard met ruiter ten val gekomen op het ruiterpad van Staatsbosbeheer tussen de Waterleidingweg en Blijdensteinweg in Bergen. Het paard kwam vast te zitten in een diep uitgesleten deel van het pad.

De brandweer probeerde het dier met verschillende hulpmiddelen overeind te krijgen, maar het paard raakte steeds verder uitgeput. Een dierenarts werd ingeschakeld en besloot het paard ter plaatse in te laten slapen.

De ruiter raakte niet gewond. Staatsbosbeheer en medewerkers van manege Poelenburg werken samen aan een plan om het paard van het pad te verwijderen.

bergensdagblad.nl