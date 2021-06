Een amazone uit Deurne is zondag gewond overgebracht naar het Radboudziekenhuis in Nijmegen. Dat gebeurde nadat haar paard op hol sloeg en de vrouw ongelukkig ten val kwam op een hek. Het ongeval gebeurde aan de Zandschelweg.

De traumahelikopter kwam ter plaatse. De amazone werd gestabiliseerd en is uiteindelijk per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De trauma-arts van dienst is meegegaan.

Bron: ED / DMG Deurne