Paard slaat op hol in Nijkerk en belandt met wagen in sloot

In Nijkerk is vanmiddag een paard met wagen in de sloot beland. De menner zou volgens ooggetuigen al 100 meter eerder van het rijtuig af zijn gevallen.

Het ongeval vond plaats in de Bontepoort: het buurtschap tussen Bunschoten-Spakenburg en Nijkerk. Eerst werd de bestuurder van het rijtuig afgeslingerd, waarna het op hol geslagen paard met wagen en al in de sloot belandde. Bij het ongeluk viel een gewonde, deze is na behandelding door een ambulanceverpleegkundige met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Dierenarts

Een dierenarts was aanwezig om het betrokken paard te onderzoeken.

Bron: De Stentor / 112Nijkerk