Paard uit Britse Thingwall overlijd alsnog aan verwondingen na ongeluk

Zaterdagmiddag raakte een paard in het Britse Thingwall gewond bij een buitenrit. Het getroffen paard is naar verluidt in een paal terecht gekomen. Er vond een levensreddende operatie van maar liefst drie uur plaats waarbij honderd hechtingen nodig waren. Helaas stierf het paard later alsnog aan zijn verwondingen.