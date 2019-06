Paard valt in praktijkles Kootwijkerbroek: Aeres-studente gewond

Een mbo-studente is vanmorgen tijdens een praktijkles met paard en al ten val gekomen. Dat gebeurde in de buitenbaan van het Aeres Hippisch Centrum in Kootwijkerbroek. Het meisje is met vermoedelijk een hersenschudding naar het ziekenhuis vervoerd.

Mogelijk is het paard ergens van geschrokken, waardoor het opzij sprong en zijn evenwicht verloor, vertelt een woordvoerder van van Aeres MBO in Barneveld.

Er landde ook een traumahelikopter bij de praktijklocatie. De studente is per ambulance naar het ziekenhuis in Ede vervoerd. Vermoedelijk heeft zij een hersenschudding opgelopen.

Het Hippisch Centrum is een praktijklocatie met 30 paarden voor 500 studenten van Aeres MBO in Barneveld.

Bron: AD