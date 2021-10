Paard valt in trailer, vrouw gewond

Een vrouw is vrijdag gewond geraakt bij een incident met haar paard in een trailer. Ook het paard raakte gewond. Een automobilist zag de aanhanger van de vrouw heftig schudden en maakte haar daarop attent. De vrouw zette haar auto met trailer aan de kant en ging controleren wat er met het paard aan de hand was. Toen ze de klep opende, bleek het paard in de trailer te zijn gevallen.

De vrouw kreeg een klap van het paard tegen haar hoofd, toen ze het dier probeerde te helpen. De vrouw is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Het paard had een wond aan een been die door een dierenarts is behandeld.

Bron: Horses.nl/De Gelderlander