Paard valt op ruiter in Roermond, slachtoffer in ziekenhuis

Een ruiter is vrijdagavond in Roermond ernstig gewond geraakt nadat een paard bij een valpartij op hem terecht was gekomen. Het slachtoffer is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis in Maastricht overgebracht.

De ruiter viel door nog onbekende oorzaak van het paard en het dier kwam vervolgens op hem terecht, zo bevestigt een woordvoerder van de brandweer.

Letsel

Het ongeluk gebeurde op een veldweg in Roermond dichtbij de Rijksweg richting Swalmen. De brandweer werd ingezet om het slachtoffer vanuit het talud omhoog te tillen naar een viaduct over de A73. Daarna is de gewonde man met een traumahelikopter, die op de Rijksweg kon landen, verder vervoerd. Welk letsel de ruiter heeft opgelopen is niet bekend.

Bron: Limburger