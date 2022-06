Paard in trailer raakt gewond bij ongeluk

In Boekel is maandag middag een ongeluk gebeurd waarbij een paard gewond is geraakt. Het dier stond in een trailer toen de auto botste tegen een vrachtauto. Door de botsing viel het paard in de trailer en kon niet meer zelfstandig staan. De eigenaar heeft het dier vervolgens zelf uit de trailer gehaald. Het paard bleef in eerste instantie liggen en kon pas na een tijd opstaan.