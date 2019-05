Paard vermist in natuurreservaat nabij De Panne

De jonge amazone Noémie kreeg de schrik van haar leven toen ze donderdag namiddag op het strand van De Panne (België) van haar paard viel en deze er vandoor ging. Het paard sprong over het spoor en ging vervolgens de weidse polders van het natuurreservaat in. Er wordt vanuit helikopter met een warmtecamera gezocht, maar er is tot dusver geen spoor van het paard.