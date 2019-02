Paard vermist na schrikken op buitenrit

De in het Duitse Wilsum woonachtige Evita Vincken is al drie dagen vergeefs op zoek naar haar paard. De merrie Clara schrok op een buitenrit van jonge runderen, wierp haar ruiter af en ging er vandoor. Sindsdien is ze niet meer gezien. Er werd de afgelopen dagen al gezocht met een grote groep vrijwilligers, maar van de merrie ontbreekt nog ieder spoor.

De merrie ging er afgelopen woensdag vandoor in het bos bij Itterbeck-Uelsen, net over de grens bij Kloosterhaar (Overijssel). Een oproep in de lokale krant en drie dagen zoeken (waarvan één grote zoekactie met vrijwilligers) mochten niet baten en daarom deed Vincken gisteravond op facebook een oproep om de merrie te vinden.

Bron: Horses.nl