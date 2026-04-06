Paard zakt door brug in Bergschenhoek en raakt gewond

Redactie Horses.nl
Paard zakt door brug in Bergschenhoek en raakt gewond featured image
Foto: Paula da Silva / www.arnd.nl

In Bergschenhoek is vanmiddag een paard gewond geraakt nadat het met zijn been door een houten brug was gezakt. Het dier kwam ten val en bleef vervolgens liggen. Hulpdiensten, waaronder de brandweer en een dierenarts, kwamen ter plaatse om assistentie te verlenen.

Met gezamenlijke inspanning wisten de brandweer en de dierenarts het paard uiteindelijk voorzichtig overeind te krijgen. Het dier is ter plaatse onderzocht en vervolgens teruggebracht naar de stal voor verdere verzorging. Hoe het momenteel met de merrie gaat, is niet bekend.

De eigenaresse stelt dat de staat van de brug te wensen overliet. Volgens haar begaf het hout het door vermolming. Bij het incident waren twee paarden betrokken, één van de dieren bleef ongedeerd.

Bron: Rijnmond/ Nu.nl

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant