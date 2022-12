Paard ziet zwembad over het hoofd en valt door afdekzeil

Afgelopen zaterdag is in Terwolde een ontsnapt paard voor het afdekzeil van een zwembad gevallen. Het paard kwam niet op eigen kracht uit het anderhalf meter diepe zwembad en de brandweer moest ter plaatse te komen om de schimmelmerrie weer op het droge te helpen.

“Het bad is zeker anderhalve meter diep. En stervenskoud natuurlijk. Dus wij hebben als eerste een pomp aangezet om zo snel mogelijk wat water uit het bad te krijgen en hebben wat dekens over de rug van het paard gelegd”, vertelt brandweerman Bjorn Kiezenberg van korps Terwolde aan De Stentor. Een dierenarts die ter plaatse kwam, constateerde dat het paard al onderkoeld was en gaf aan dat het paard zo snel mogelijk uit het zwembad gehaald moest.

Een buurman met verreiker stak de handen uit de mouwen en hielp de brandweer om de merrie uit haar benaderde positie te bevrijden. De merrie werd vervolgens met trailer naar een boerderij in Nijbroek gebracht en is daar met behulp van een solarium gedroogd. Ze heeft niets aan het voorval overgehouden.

Bron: De Stentor