Paarden evacueren uit gevechtsgebieden lijkt onmogelijk

In Oekraïne is niets meer zoals het was sinds 24 februari, de dag dat Poetin zijn troepen de opdracht gaf Oekraïne binnen te vallen. Volgens de VN hebben meer dan twee miljoen Oekraïners huis en haard achtergelaten om te vluchten. Voor mensen met paarden uit de getroffen gebieden is die vlucht praktisch onmogelijk. Horses sprak met Oleg Kyshchuk over de situatie, hij heeft een stal heeft zo’n 15 kilometer buiten het centrum van Kyiv.

Oleg Kyshchuk is een Oekraïense springruiter en staleigenaar. Zijn stal Knyazhichi ligt zo’n 15 kilometer oostwaarts van het stadscentrum van de Oekraïense hoofdstad Kyiv. Ten zuiden van de voorstad Brovary, een regio waar veel stallen zijn. De afgelopen dagen hebben de gevechten rond Kyiv weer toegenomen, nadat het eerder een paar dagen relatief rustig was. Op dit moment wordt er heftig gevochten aan de westkant van Kyiv. “Een rijschool in Bucha, ver van alles dat militair maar enigszins van waarde is, is daar gebombardeerd en veertien paarden zijn daarbij omgekomen”, vertelt Kyshchuk.

Galya Horostil, een dressuuramazone die met haar paarden bij Kyshchuk op stal schuilt, vult aan: “Ik weet van vier stallen dat ze gebombardeerd zijn. We hopen dat wij niet de volgende zijn, maar hebben ook geen andere optie dan hier te blijven. We blijven bij onze paarden.”

Een paardeneigenaresse uit Irpil, ook ten westen van Kyiv, deelde afgelopen weekend op facebook een video dat ze haar paarden losliet in een natuurgebied uit angst dat haar stal gebombardeerd zou worden.

Maar ook in het Oosten rukt Poetins leger op om zo Kyiv te omsingelen. En dat maakt Kyshchuk ongelooflijk bang. “Ik probeer er niet teveel aan te denken, maar eerlijk gezegd weet ik niet of ik er morgen nog ben.”

50 paarden

Op dit moment heeft Kyshchuk zo’n vijftig paarden op stal. Niet alleen van zichzelf, maar ook van vier ruiters uit de omgeving die op Kyshchuks stal schuilen. Weg komen van de stal met de paarden lijkt op dit moment onmogelijk. “Ik heb een kleine vrachtwagen voor vijf paarden, dat zou dus betekenen dat ik tien keer heen en weer moet rijden en sowieso is het te gevaarlijk om hier de weg op te gaan. We zitten hier vast: we weten niet welke wegen nog begaanbaar zijn en welke wegen veilig zijn. En we voelen ons natuurlijk verantwoordelijk voor onze paarden, we kunnen ze niet aan hun lot overlaten.”

Voer

Op dit moment heeft Kyshchuk nog genoeg voer op stal, maar het wordt ook steeds lastiger om daar aan te komen. “We hebben hier nog genoeg om 10 tot 20 dagen de paarden te blijven voeren, maar we houden er rekening mee dat er hier nog weken of maanden gevochten wordt. Daarbij kan het voer ook zomaar weg zijn als een voerschuur in vlammen opgaat. Ondertussen wordt het voer ook steeds duurder: voor een baal hooi moeten we nu tien keer de prijs betalen. Er zijn altijd mensen die een slaatje proberen te slaan uit een crisis als deze.”

Hulp komt niet aan

De bereidheid om paardenhouders in Oekraïne te helpen is groot in de paardengemeenschap. Maar hoe? De Oekraïense bond heeft een stichting opgericht waar gedoneerd kan worden en de FEI zette al een miljoen Zwitserse franks opzij die richting de bond gaan. Verder vraagt de bond om praktische zaken zoals voer, strooisel en medicijnen. Maar er wordt getwijfeld of die zaken ook op de juiste plek terecht komen. Volgens Horostil en Kyshchuk is er in ieder geval nog niets bij hen aangekomen.

Sterker nog: “Ik heb contact gezocht met de voorzitter van de bond en de secretaris-generaal, maar geen antwoord gekregen. Het lijkt er op dat ze in eerste instantie alleen hun ‘vrienden’ helpen. De mensen met dure sportpaarden”, zegt Horostil, die daarover ook al meerdere posts plaatste op haar facebookpagina.

Rijscholen

Kyshchuk verduidelijkt: “In Oekraïne zijn de meeste stallen rijscholen waar de stalhouders hun brood verdienen met lessen, hoofdzakelijk aan kinderen en tieners. Het is momenteel de hoogste prioriteit van de ouders om hun kinderen te evacueren van de raketaanvallen en bombardementen op Kyiv, eerder dan te betalen voor hun paardrijlessen. Ook zijn er veel paarden in particulier bezit waarvan de middenklasse-eigenaren ontheemd zijn of hun inkomsten zullen verliezen. Dat alles creëert een crisis voor de staleigenaren die zich verantwoordelijk voelen voor de paarden waarvan de eigenaars fysiek niet in staat zijn om ze te komen verzorgen als gevolg van de wegblokkades, schietpartijen op straat en hun bejaarde ouders en jonge kinderen moeten evacueren naar de westelijke regio’s van Oekraïne of zelfs naar andere landen. Kortom: op de langere termijn komen we echt in de problemen en het lijkt er nu niet op dat er hulp van de federatie onze kant op komt.”

Bron: Horses.nl