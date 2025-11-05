Paarden net op tijd gered uit brandende stal dankzij alerte buurman

Bij Kortemark in de Belgische provincie West-Vlaanderen is zaterdagnacht brand uitgebroken in een paardenstal waarin acht paarden stonden. Een alerte buurman merkte de brand op en sloeg net op tijd alarm. Daardoor konden de paarden gered worden.

De brand werd omstreeks 23:30 uur opgemerkt en woedde in een paardenstal langs de Hogestraat in Kortemark. Op dat moment was er niemand aanwezig en stonden de acht paarden in de stal. De brandweer had de situatie bij aankomst snel onder controle.

Oorzaak

De eigenaren kwamen meteen ter plaatse en beseften dat ze aan veel erger zijn ontsnapt. De oorzaak van de brand is wellicht kortsluiting in een radio die met de stekker in het stopcontact zat. De paarden konden na de blus- en ventilatiewerken van de brandweer terugkeren in hun stal.

