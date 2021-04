Paarden omgekomen bij spookrit van bus

Gisterenavond zijn er in het Duitse Höhr-Grenzhausen twee paarden omgekomen bij een ongeluk met een bus. Een lege bus, waarvan de chauffeur de bus had verlaten, rolde een heuvel af en legde een afstand van ongeveer 500 meter af. Daarna brak de bus door een hek van een weiland, waarin paarden stonden. Twee paarden werden overreden door de bus en raakte dodelijk gewond. De spookrit van de bus eindigde in een vijver.

Er is nog niet vastgesteld of het ongeluk ontstond door een technische of een menselijke fout. De brandweer heeft de bus uit de vijver gehaald.

Bron: Horses.nl/Rhein-Zeitung/St-Georg