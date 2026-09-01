Paarden uitgebroken na laagvliegende helicopter boven Eemnes

Een laagvliegende marinehelikopter van Defensie heeft vorige week vier paarden aan de Meentweg in Eemnes behoorlijk laten schrikken. Een paard brak door meerdere omheiningen, waaronder met prikkeldraad, en raakte daarbij gewond. Defensie bevestigt dat het om een NH90-trainingsvlucht ging en dat er twee klachten zijn binnengekomen.
Volgens de mede-eigenaresse van twee van de vier IJslander-paarden, vloog het toestel zo laag dat de staleigenaar het gevoel had dat het toestel ‘het huis in wilde vliegen’. De mede-eigenaresse was zelf niet aanwezig, maar hoorde de volgende ochtend van een buurtbewoner dat een van de paarden een flink stuk van de rest van de kudde af stond.
Verwondingen
Maritieme helikopter
Toegestane hoogte
Vooraf niet gewaarschuwd
Dat omwonenden vooraf niet zijn gewaarschuwd, komt doordat het gebied boven Eemnes onderdeel was van de aanvliegroute naar het daadwerkelijke oefengebied. Defensie communiceert doorgaans wel vooraf met boeren en omwonenden rond oefengebieden zelf, maar niet over de volledige aanvliegroute daarnaartoe.
Klachten
Bron: NH Gooi