Paarden uitgebroken na laagvliegende helicopter boven Eemnes

Een laagvliegende marinehelikopter van Defensie heeft vorige week vier paarden aan de Meentweg in Eemnes behoorlijk laten schrikken. Een paard brak door meerdere omheiningen, waaronder met prikkeldraad, en raakte daarbij gewond. Defensie bevestigt dat het om een NH90-trainingsvlucht ging en dat er twee klachten zijn binnengekomen.

Ellen Liem Door

Volgens de mede-eigenaresse van twee van de vier IJslander-paarden, vloog het toestel zo laag dat de staleigenaar het gevoel had dat het toestel ‘het huis in wilde vliegen’. De mede-eigenaresse was zelf niet aanwezig, maar hoorde de volgende ochtend van een buurtbewoner dat een van de paarden een flink stuk van de rest van de kudde af stond.

Verwondingen

Het paard bleek door prikkeldraad te zijn gegaan en had een schaafplek op de neus en een gezwollen, licht kreupel been. De overige drie paarden waren eveneens door een omheining gegaan, maar bleven dichter bij hun eigen weideperceel. Volgens de mede-eigenaresse waren de paarden de volgende dag nog merkbaar onrustig.

Maritieme helikopter

Een woordvoerder van de Koninlijke Luchtmacht bevestigt dat het ging om een navigatietrainingsvlucht met een NH90, een maritieme gevechtshelikopter. Die vlucht bewust rond half tien ‘s avonds plaats, omdat vliegers ook onder donkere omstandigheden moeten kunnen oefenen.

Toegestane hoogte

Volgens de woordvoerder werd boven de wettelijk toegestane minimumhoogte van 150 meter gevlogen. De exacte vlieghoogte die avond wil hij niet prijsgeven, omdat dit operationele informatie betreft.

Vooraf niet gewaarschuwd

Dat omwonenden vooraf niet zijn gewaarschuwd, komt doordat het gebied boven Eemnes onderdeel was van de aanvliegroute naar het daadwerkelijke oefengebied. Defensie communiceert doorgaans wel vooraf met boeren en omwonenden rond oefengebieden zelf, maar niet over de volledige aanvliegroute daarnaartoe.

Klachten

Meerdere betrokkenen, onder wie de staleigenaar, hebben via het meldpunt van Defensie een klacht ingediend.

Bron: NH Gooi