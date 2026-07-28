Paardenstal in Aardenburg volledig verwoest door brand

In een paardenstal in Aardenburg (provincie Zeeland) is vanmorgen vroeg brand uitgebroken. De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) meldt dat het pand volledig is verwoest. Bij het incident zijn geen mensen of dieren gewond geraakt. "De paarden zijn veilig naar een naastgelegen weiland gebracht," laat een woordvoerder van de VRZ weten.

Ellen Liem Door

De brand werd rond 06.15 uur ontdekt in een stal aan de Herenweg Noord. Meerdere blusvoertuigen en waterwagens werden opgeroepen om het vuur te doven. Dat deden ze vanaf de buitenkant, de stal stond vanbinnen volledig in brand.

Dak opengebroken

De brandweer heeft kunnen voorkomen dat de brand oversloeg naar de naastgelegen woning. Een speciale kraan brak delen van het dak van de stal open, zodat de brandweer de brandhaarden beter geblust konden worden.

De brand is inmiddels geblust. Omwonenden moesten vanwege de hevige rookontwikkeling tijdelijk uit hun woning worden geëvacueerd.

Bron: Omroep Zeeland