Paardentrailer belandt in sloot, bestuurder op zoek naar ‘afsnijder’

Op de A28, ter hoogte van Pesse, is vanmiddag een auto met paardentrailer in de sloot beland. Daardoor was de weg urenlang afgesloten. Een van de inzittenden van de auto raakte lichtgewond. Hulpdiensten hebben de paarden uit de trailer bevrijd. De bestuurder is nu op zoek naar de automobilist die haar bewust zou hebben afgesneden.