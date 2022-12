Paardentrailer in brand na ongeluk op A50

Bij een ongeluk op de A50 bij Veghel is vandaag een paardentrailer in brand gevlogen. De brand ontstond na een ongeluk waarbij de trailer en een personenauto betrokken waren.

De paarden die in de trailer werden vervoerd, zijn veilig. Zij zijn in de berm gestald, meldt Rijkswaterstaat. Het ongeval zorgt voor veel vertraging. De snelweg in noordelijke richting is dicht tussen Eerde en de Julian J. Ewellbrug. In zuidelijke richting is de snelweg dicht tussen afslag Veghel-Noord (12) en Eerde.

Bestuurders

Het is onbekend hoe de bestuurders er aan toe zijn.

Bron: Rijkswaterstaat/ANWB