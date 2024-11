Paardentrailer op z’n kant, paard losgebroken

Op de N342 bij Beuningen heeft woensdagmiddag een kop-staartbotsing plaatsgevonden tussen twee auto's. De ene auto had een paardentrailer achter zich hangen met daarin twee paarden.

Een van de auto’s is in aanraking gekomen met de paardentrailer. Hierdoor is de paardentrailer van de auto losgeschoten en op de zijkant in de berm terechtgekomen.

Gevangen en bevrijd

Een paard is na het ongeval losgebroken uit de trailer en kon worden gevangen. De andere is later bevrijd. Beide paarden leken ongedeerd, maar zijn wel door een dierenarts gecontroleerd. Een persoon is door de ambulancedienst overgebracht naar het ziekenhuis.

Bron: Tubantia / 1Twente