Parcoursbouwer Tremaine Cooper overleden na ongeluk

De eventing-parcoursbouwer Tremaine Cooper is overleden na een ongeluk, vlakbij zijn huis in Bluemont, Virginia. Cooper was een ruiter, parcoursbouwer, vader, echtgenoot, vriend en nog veel meer. Zijn rustige, doordachte manier van werken resulteerde in enorme vooruitgang in de eventingsport op meerdere vlakken, maar vooral in de veiligheid en het ontwerp van cross-country hindernissen. Cooper is 52 jaar geworden.

Cooper begon al op jonge leeftijd met het helpen op eventingwedstrijden. Hij startte na zijn middelbare school met het ontwerpen van cross-country’s en bouwde in de jaren daarna op belangrijke hippische locaties. Cooper was daarnaast één van de nationale adviseurs van U.S. Equestrian Federation Course en was betrokken bij educatieve ontwerp-seminars, voor zowel de USEF als de FEI. In 2006 ontving hij de Neil Ayer Course Designers’ Award.

Bron: Chronicle of the Horse