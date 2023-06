Peder Fredricson ontslagen uit ziekenhuis na val in Stockholm

Afgelopen zondag kwam Peder Fredricson ernstig ten val in een jonge paardenproef op de Global Champions Tour in Stockholm. Hij crashte met de zevenjarige H&M Que Sera JW van de Moerhoeve (v. By Cera D'Ick) in een hindernis en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Nu is er goed nieuws voor de Zweedse topruiter: hij is ontslagen uit het ziekenhuis.