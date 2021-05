Politiepaard houdt niks over aan rellen Eindhoven

Eind januari ging een politiepaard onderuit en rende de stad door bij de rellen in Eindhoven. Na het invoeren van de avondklok ontstond er geweld, waarbij politie te paard de uit de hand gelopen demonstraties onder controle probeerde te krijgen. Een woordvoerder vertelt nu dat het goed gaat met de achtjarige Ierse schimmel. "Unnamed heeft er niets aan overgehouden, hij droeg een hartslagmeter bij de rellen in Eindhoven, daar was niets geks op te zien. Na een dagje vrij kon hij gewoon weer mee op dienst."

Politiepaarden mogen rond hun 18e levensjaar met pensioen in de wei van hun berijders, of ze krijgen een tweede leven bij stichting De Paardenkamp in Soest.

Bron: Horses.nl/AD