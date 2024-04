Pony overleden bij Oranjeconcours De Bilt

Bij het Oranjeconcours in De Bilt zijn zaterdag twee pony's losgebroken. De rijders zouden van de koets gevallen zijn, waarna de pony's met koets de Soestdijkseweg oprenden. Eén pony raakte ernstig gewond en moest ter plekke worden ingeslapen.

“Een heerlijke dag kreeg een betreurenswaardig rouwrandje. Een grotere ring en een extra losrijterrein hebben dit helaas niet kunnen voorkomen. Het op deze wijze afscheid moeten nemen van je pony is afschuwelijk. We zijn dankbaar dat door de opzet en inzet van iedereen verdere ongelukken voorkomen zijn, maar betreuren dit ten zeerste”, meldt het Oranjeconcours op sociale media.

Gestrand op betonblokken

“Het is een triest verhaal”, zegt Dick Bos van de stichting Oranjeconcours op RTV Utrecht. Tijdens een marathon met hindernissen en dressuur waren de rijders bezig met hun demonstratie. “De bocht werd te kort genomen waardoor het karretje van de wagen omsloeg”, legt Bos uit. “De rijder kon er niet achteraan en de pony’s sloegen toen op hol. Ze vlogen de ring uit, richting het zuiden de weg op. Toen zijn ze gestrand op de betonblokken.”

Gebroken been

Eén pony brak daardoor een been. Door deze ernstige verwonding moest het dier ter plekke worden ingeslapen. De andere pony is er wel goed vanaf gekomen. “Je bent bezig met een demonstratie en dan gaat het zo mis. Dit is pure pech, dit wil je natuurlijk niet meemaken.” Er zijn bij het ongeval geen mensen gewond geraakt.

Bron: RTV Utrecht / FB