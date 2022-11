Pony verdronken na aanrijding in Warmenhuizen

Een pony is zaterdagavond overleden na een aanrijding met een auto op de Westfriesedijk (N504) in het Noord-Hollandse Warmenhuizen. De pony kwam in het naastgelegen Noordhollandsch Kanaal terecht en is verdronken.

De automobiliste reed omstreeks 23.30 uur op de dijk toen ze op de grens van Warmenhuizen en Koedijk oog in oog kwam te staan met de pony. Deze was ontsnapt van het erf van een woning aan de dijk. De bestuurster kon het dier niet meer ontwijken met een aanrijding tot gevolg.

Direct in het kanaal

De pony kwam door de klap vermoedelijk direct in het kanaal terecht. Omstanders en de brandweer zochten in het water en de omgeving, de viervoeter werd uiteindelijk levenloos aangetroffen in het Noordhollandsch Kanaal.

Met de schrik vrij

De brandweer heeft de pony met een hijskraan geborgen. De automobiliste kwam met de schrik vrij, haar auto liep schade op aan de voorzijde.

