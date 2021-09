Positief nieuws over Martin Fuchs’ Clooney

Martin Fuchs kreeg vandaag, een uur voor de Europese kampioenschappen in Riesenbeck van start gingen, positief nieuws over het herstel van Clooney (Cornet Obolensky x Ferragamo). "Ik kreeg een telefoontje van Professor Furst, die voor Clooney zorgt. Hij zei dat hij voor het eerst uit zijn stal is geweest en een paar stappen heeft gezet." De vijftienjarige ruin brak onlangs zijn bovenarm.

“Hij (Professor Furst, red.) stuurde me een video, die aan iedereen gestuurd is. Iedereen hier was ook super blij met het nieuws”, vertelde Fuchs aan Horse & Hound.

Bron: Horse & Hound