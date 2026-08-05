Reddingsactie voor paard, ruiter gewond naar ziekenhuis

Aan de Zandstraat in Steensel (provincie Noord-Brabant) is vanochtend uur een paard te water geraakt. De ruiter raakte daarbij gewond, hij is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Ellen Liem Door

De ruiter reed over een ruiterpad langs de Run, toen het paard van de kant afgleed en in het water terechtkwam. Een passerende vrouw sprong direct het water in en hielp de ruiter om het paard boven water te houden totdat de hulpdiensten arriveerden.

Meerdere pogingen

De brandweer deed meerdere pogingen om het paard uit het water te krijgen. Daarbij werden onder meer slangen onder het paard geschoven en lopers neergelegd om de uitstap te vergemakkelijken. Uiteindelijk werd een loader ingezet om het paard over de hoge oever te tillen. Ook een dierenarts kwam ter plaatse.

Paard naar stal

Het paard raakte door de langdurige reddingsactie flink vermoeid, maar kon uiteindelijk lopend onder begeleiding terug naar de stal. De ruiter liep een verwonding aan zijn been op en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Bron: 112 Brabant