Ruiter ernstig gewond na val van paard in Gelderland

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Bij een ongeval op een bospad aan de Hoge Valksedijk in Wekerom (provincie Gelderland) is vanmorgen een ruiter ernstig gewond geraakt. Volgens omstanders is de ruiter van zijn paard gevallen, waarna hij een trap van het paard kreeg en onder het dier terecht is gekomen.

Door Ellen Liem

Twee ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. Het slachtoffer is door ambulancemedewerkers gestabiliseerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend. Voor zover bekend bleef het paard ongedeerd.

Bron: Barneveldse krant / Omroep Gelderland / Alarmeringen

