Ruiter gewond bij val van paard in Peest

In het bosgebied aan de Veldweg in Peest (Drenthe) is dinsdagmorgen een ruiter van het paard gevallen en gewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

Vanwege de ernst van de verwondingen vroegen de medewerkers van de ambulance ook de hulp van de arts van de traumahelikopter. Na het stabiliseren van het slachtoffer kon deze naar het ziekenhuis worden gebracht en bleek de inzet van de traumahelikopter niet nodig.

Paard gevonden

Volgens een fotograaf die ter plekke was, is het paard elders in het bosgebied gevangen en overgedragen aan de eigenaar.

Bron: DVHN/Drentsnieuws