Ruiter gewond na val van paard in Baexem

Een ruiter is dinsdag in het Limburgse Baexem gewond geraakt na een val van zijn paard. De ruiter is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen rond half zes ter plaatse bij de paardenbak op de Paalweg. Door een onbekende oorzaak was de ruiter tijdens het rijden in de bak van zijn paard gevallen. Hij raakte hierbij gewond en moest gestabiliseerd worden. De ruiter is met onbekende verwondingen met een ambulance, in het bijzijn van de trauma-arts, naar het ziekenhuis overgebracht.

Bron: WeertdeGekste