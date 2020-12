Ruiter gewond na val van paard in duingebied Noordwijk

Op zaterdag 19 december rond 15.00 uur in de middag, is een ruiter gewond geraakt van een val van een paard. Het ongeluk gebeurde in het duingebied van Noordwijk. Omdat het slachtoffer voor de hulpdiensten op zeer moeilijk begaanbaar terrein lag, werd er kusthulpverleningsvoertuig van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij ingezet. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht.