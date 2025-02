Ruiter gewond na val van paard in Lunteren

Vanmiddag rond de klok van 17 uur is een ruiter gewond geraakt na een val van een paard op de Immenweg in Lunteren. De brandweer moest eraan te pas komen om de gewonde ruiter uit het bos te halen, waarna de persoon per ambulance naar het ziekenhuis is gebracht.

De toestand van de ruiter is onbekend. Ook is het nog niet duidelijk of het paard gewond is geraakt.

Bron: 112barneveld/ Omroepgld