Ruiter gewond na val van paard in Renswoude

Afgelopen maandagavond is een ruiter gewond geraakt na een val zijn paard aan de Schalm in Renswoude. De hulpdiensten werden groots ingezet, inclusief het traumateam om het ambulancepersoneel te ondersteunen.

Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de toedracht van het ongeval en de aard van de verwondingen zijn geen mededelingen gedaan.

Bron: Hardnieuws