Ruiter gewond na val van paard op strand

Ellen Liem
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Foto: Amy Dragoo / www.arnd.nl

Op het strand van Vrouwenpolder (provincie Zeeland) is maandagavond een ruiter gewond geraakt. Dat gebeurde na een val van een paard.

Door Ellen Liem

De ruiter had medische hulp nodig op een plek die voor een gewone ambulance lastig bereikbaar was. Daarom werd de strandjeep van brandweer Burgh-Haamstede opgeroepen. Omdat de ploeg van enige afstand moest komen en het onderweg druk was, reden brandweerlieden met spoed naar Vrouwenpolder. Op het strand sloten zij aan bij het ambulancepersoneel.

Ernst verwondingen

De brandweer hielp bij de verzorging en nam vervolgens het vervoer van de ruiter over het zand voor haar rekening, zodat die verder door de ambulance kon worden geholpen. Over de ernst van de verwondingen van de ruiter is niets bekendgemaakt.

Bron: HV Zeeland

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