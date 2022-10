Ruiter zwaargewond door val in Noord-Brabant, hardloopster stopt paard

Een ruiter is ernstig gewond geraakt doordat zijn paard op hol sloeg en hij van het dier viel. Dat gebeurde zondag aan de Hooghoutseweg in Biezenmortel (provincie Noord-Brabant). Een vrouw uit Haaren was aan het hardlopen toen het paard in galop recht op haar afkwam. Door een heldendaad van de vrouw en haar echtgenoot kon het paard worden worden gestopt en werd de ruiter gevonden.

Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen naar de plek van het ongeluk. Het slachtoffer was bewusteloos en werd zwaargewond naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.

Richting N65

Iets verderop op de Pals was Lieke Saes aan het hardlopen met haar man naast haar op de fiets. “Opeens zagen we het op hol geslapen paard in galop recht op ons afkomen. Ik dacht: ‘Oh jee, het paard rent straks richting de N65. Ik moet hem stoppen.’”

Zwaargewond

Saes maakte zich groot en bleef recht voor het paard stilstaan. Dat hielp. Het dier stopte op een meter afstand van de vrouw. Haar man besloot te kijken waar het dier vandaan kwam en vond de ruiter zwaargewond. Meerdere mensen kwamen naar het slachtoffer en bleven tot de hulpdiensten arriveerden.

Paard terug naar eigenaar

De hardloopster liep op dat moment met het paard naar een woning met een groot terrein. “Een agent schoot te hulp en samen hielden we het dier stevig vast toen de traumahelikopter in het weiland naast het terrein landde. Agenten brachten het paard terug naar de naar de eigenaar, zo’n 500 meter verderop. “Daarna ben ik weer verder gegaan met hardlopen. Ik moest nog acht kilometer naar huis.”

Bron: Brabants Dagblad